В зоне бедствия оказались полтора миллиона человек

В Китае устраняют последствия супертайфуна "Доксури". Больше всего досталось провинции Фуцзянь на востоке страны.

Мощные ливни превратили улицы городов в полноводные реки. Сильные порывы ветра раскачивали краны и валили деревья. Под воду ушли тысячи автомобилей. Всего в зоне бедствия оказались по меньшей мере полтора миллиона жителей. Свыше 400 тысяч эвакуированы. Но многие не могут выбраться из подтопленных домов. Спасать людей помогают военные.

В провинции закрыты порты, паромные переправы и туристические объекты. Пострадали сельхозугодья. Экстренные службы приступили к восстановлению линий электропередачи и расчистке дорог.

Досталось и столице - очевидцы делятся кадрами из пекинского метро, куда тоже пришла большая вода. По предварительным данным, "Доксури" нанес ущерб на сумму в 420 миллионов долларов.



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