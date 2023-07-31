ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Китае устраняют последствия супертайфуна "Доксури"

09:06
  • понедельник
  • 31 июля 2023

В зоне бедствия оказались полтора миллиона человек

В Китае устраняют последствия супертайфуна "Доксури". Больше всего досталось провинции Фуцзянь на востоке страны.

Мощные ливни превратили улицы городов в полноводные реки. Сильные порывы ветра раскачивали краны и валили деревья. Под воду ушли тысячи автомобилей. Всего в зоне бедствия оказались по меньшей мере полтора миллиона жителей. Свыше 400 тысяч эвакуированы. Но многие не могут выбраться из подтопленных домов. Спасать людей помогают военные.

В провинции закрыты порты, паромные переправы и туристические объекты. Пострадали сельхозугодья. Экстренные службы приступили к восстановлению линий электропередачи и расчистке дорог.

Досталось и столице - очевидцы делятся кадрами из пекинского метро, куда тоже пришла большая вода. По предварительным данным, "Доксури" нанес ущерб на сумму в 420 миллионов долларов.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Тайфун в Китае
Тайфун в Китае
Тайфун в Китае
Тайфун в Китае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.