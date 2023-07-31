ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо передачи Украине

08:41
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Киев продолжает просить оружие и военную технику у Запада

Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украины, потратив на это миллионы фунтов стерлингов. Как пишет Times, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным.
Российские бойцы захватили французский танк под Запорожьем

Утилизация, о которой идет речь, была осуществлена в 2010-2014 годах и обошлась британской казне в 4,3 млн фунтов.

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что оплачивать консервацию данных танков было слишком накладно, а крупные сухопутные конфликты в Европе тогда считались делами давно минувших дней.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин рассказал, что Лондон изучает российские танки в секретной лаборатории. Британский военный сообщил, что подбитые боевые машины ВС России "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов в Портон-Дауне, чтобы "понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его".

В Киеве между тем ожидают поставок американских танков Abrams. Источники сообщали, что США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Танк Challenger
Танк Challenger
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.