Лондон уничтожил 43 танка Challenger 2 вместо передачи Украине

Киев продолжает просить оружие и военную технику у Запада

Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые могли быть переданы Украины, потратив на это миллионы фунтов стерлингов. Как пишет Times, ремонт бронемашин был признан экономически нецелесообразным.

Утилизация, о которой идет речь, была осуществлена в 2010-2014 годах и обошлась британской казне в 4,3 млн фунтов.

Военный аналитик и бывший командир Challenger 2 Джастин Крамп пояснил, что оплачивать консервацию данных танков было слишком накладно, а крупные сухопутные конфликты в Европе тогда считались делами давно минувших дней.

Ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин рассказал, что Лондон изучает российские танки в секретной лаборатории. Британский военный сообщил, что подбитые боевые машины ВС России "разбираются по частям" на одном из самых секретных объектов в Портон-Дауне, чтобы "понять, как работает их оборудование, как мы можем победить его".

В Киеве между тем ожидают поставок американских танков Abrams. Источники сообщали, что США намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре 2023 года.

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