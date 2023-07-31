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Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завершилось красочным салютом

08:56
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Десятки тысяч зрителей наблюдали за финалом праздника

Красочными салютами завершилось празднование Дня военно-морского флота России. Самый грандиозный фейерверк окрасил небо в акватории Невы. От стен Петропавловской крепости прогремели 30 залпов из 12 орудий.

Одновременно салютовал и Кронштадт. Десятки тысяч зрителей наблюдали за финалом праздника.

Днем в Санкт-Петербурге состоялся главный парад. Президент обратился к военным и всем гражданам страны, поблагодарил моряков, лётчиков и пехотинцев за самоотверженную службу.
 

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