Празднование Дня ВМФ в Санкт-Петербурге завершилось красочным салютом

Десятки тысяч зрителей наблюдали за финалом праздника

Красочными салютами завершилось празднование Дня военно-морского флота России. Самый грандиозный фейерверк окрасил небо в акватории Невы. От стен Петропавловской крепости прогремели 30 залпов из 12 орудий.

Одновременно салютовал и Кронштадт. Десятки тысяч зрителей наблюдали за финалом праздника.

Днем в Санкт-Петербурге состоялся главный парад. Президент обратился к военным и всем гражданам страны, поблагодарил моряков, лётчиков и пехотинцев за самоотверженную службу.



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