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Оливер Стоун: Путин не такой, каким его изображают на Западе

08:34
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Американские политики упустили возможность подружиться с Россией

Пропагандистская машина США целенаправленно искажает образ президента России Владимира Путина. Об этом в ходе очередного эпизода подкаста Stay Free заявил американский режиссер Оливер Стоун.  

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"Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина", - заявил Стоун, чьи слова приводит РИА Новости.

Как отметил режиссер, во время съемочного процесса документального фильма о Владимире Путине российскому президенту были заданы "прямые и честные" вопросы. По его словам, в ответах президента России не было никакой "воинственности".

При этом Стоун подчеркнул, что российский президент не только всегда был настроен на конструктивный диалог с Западом, но и называл политиков из США "американскими партнерами".

Он также добавил, что открытая конфронтация с Москвой и Пекином является "катастрофической" ошибкой Вашингтона, которая в итоге приведет США к сильнейшему экономическому кризису.

"Американские политики упустили возможность стать партнерами России и Китая", - заключил он.

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил, что бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на предстоящих выборах предпримет попытку выхода страны из НАТО. По его словам, в случае переизбрания Трамп также инициирует вывод американского контингента из Южной Кореи и Японии.

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