Гороскоп на сегодня, 1 августа, для всех знаков зодиака

Полнолуние в Водолее способно смешать карты и все изменить

Овны

Утро начинается не с кофе, а с полнолуния в Водолее. Будьте готовы, что публичные мероприятия или прямые эфиры могут не состояться или пойти наперекосяк.

Тельцы

Держитесь, сегодня полнолуние проверит вас на прочность. Разрываясь между семьей и работой, выбирайте что-то третье – этот путь будет самым безопасным.

Близнецы

Будьте внимательны: полнолуние может помешать сдать экзамен или пройти тестирование. Этот день не подходит для столь серьезных дел, он больше про отдых и веселье.

Раки

Избегайте покупок, особенно в интернете – это не подходящий день для заполнения всяких форм и цифр. Есть риск сделать ошибку или купить товар по завышенной цене.

Львы

Отношения и все союзы представителей этого знака сегодня под угрозой. Неожиданные споры с партнером, противостояния, желание спорить рискуют испортить вам день.

Девы

Вам откроется какая-то тайна. И может быть даже не одна. Не расстраивайтесь, если узнаете что-то неприятное о близких или друзьях – в конце концов, вы тоже не ангел!

Весы

Желание освободиться от каких-то ограничений – плохой советчик! Замрите и наблюдайте - полнолуние в Водолее способно смешать карты и все изменить.

Скорпионы

Увы, вам не хватит аргументов в споре с начальником или терпения на собеседовании. Нет вашей вины – так встали звезды! Они рекомендуют сделать паузу в делах.

Стрельцы

Вам сегодня не стоит обращаться в суды или МФЦ. Отложите такие дела на потом и сосредоточьтесь на детях, отдыхе или творчестве – это ваше лучшее лекарство от усталости.

Козероги

Вы получите заработанные деньги или подсчитаете доходы за минувшие полгода. Делайте выводы: достаточно ли вам платят, достойно ли вы оцениваете свои труды?

Водолеи

Полнолуние в вашем знаке – непростой день! Мысли могут путаться, память давать сбои. По возможности откажитесь от важных дел и побалуйте себя чем- то приятным.

Рыбы

Не с той ноги сегодня встанет большинство представителей этого знака – вот почему никто не сможет вам угодить, даже вы сами! Постарайтесь никого не довести до слез, соблюдайте приличия!

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