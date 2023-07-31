Наступление ВС России деморализовало украинскую армию

Украинские военные гибнут в "промышленных масштабах" из-за наступательных действий ВС России на Купянском направлении. Об этом на своем YouTube-канале заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что страны Запада не станут оказывать политическую поддержку Украине из-за провального контрнаступления ВСУ. По его словам, неудачи украинских военных на ключевых направлениях фронта в зоне СВО указывают на беспомощность США и ЕС в противостоянии с Россией.

Он также добавил, что за последние несколько месяцев оборонительный и боевой потенциал российских военных значительно увеличился. Промышленность России не только производит новые виды ракет и реактивных снарядов, но и модернизирует старые вооружения, заключил аналитик.

Ранее бывший агент MI6 Аластер Крук заявил, что ВС России удалось разрушить миф о непобедимости американской армии. По его словам, в ходе проведения военной спецоперации на территории Украины российским военным удалось полностью уничтожить оборонно-промышленный потенциал США и ЕС.

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