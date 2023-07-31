В Брянской области беспилотник атаковал здание полиции

Никто не пострадал

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 31 июля, атаковал здание УВД в Трубчевском районе Брянской области. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

Как написал политик в своем Telegram-канале, в результате предпринятой попытки никто не пострадал, но здание получило повреждения: имеются разрушения кровли и окон.

30 июля в Министерстве обороны России рассказали, что ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотниками по объектам в Крыму. Всего было запущено 25 дронов. 16 из них уничтожены силами ПВО. Еще девять беспилотников упали в Черное море после воздействия на них средствами радиоэлектронной борьбы.

До того украинский дрон нацеливался на объекты с Московском регионе, эта попытка была пресечена под утро 28 июля. БПЛА был уничтожен силами противовоздушной обороны. Разрушений и пострадавших в результате террористической атаки Киева нет.

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