ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боевики мстят за неудачи на фронте, обстреливая мирные города

11:39
  • понедельник
  • 31 июля 2023

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ

Салон пассажирского автобуса объят пламенем. На обочине улицы в центре Донецка - погибший и раненые. Очевидцы рассказывают, что этим утром слышали не менее 10 взрывов. Мощный обстрел города ВСУ начали накануне вечером. Националисты выпустили по мирным кварталам пять ракет и около 80 снарядов натовского образца.

Путин: Киев и НАТО отказываются от переговоров с Москвой
Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах"

Обстреливая мирные города, киевский режим словно мстит за свои неудачи на фронте. У экипажа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" есть 5-7 минут, чтобы развернуться, открыть огонь и покинуть позицию. За это время украинские контрбатарейщики не успевают вычислить местоположение российских бойцов. При попадании снаряда в цель возникает газовое облако, которое проникает даже в хорошо укрепленные позиции. Дальше следует детонация.

Отступление украинских военных в лесах под Кременной. После удара российской артиллерии боевики бегут из окопов. На купянском направлении управляемой ракетой ликвидирован наблюдательный пункт ВСУ. А в районе Старомайского, это уже Запорожская область, мобильные группы десантников штурмуют "опорник" националистов.

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ. Потери противника - более 100 боевиков.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся существенные потери, отступили".

Украинского бойца обыскивают при свете фонаря. Только что Максим Тищенко добровольно перешел на российскую сторону. Побег из расположения ВСУ он задумал давно, поскольку не хотел служить вместе с националистами. Через соцсеть Максим связался с российскими военными – те объяснили, где найти безопасный коридор для выхода. Боец перешел на российскую сторону не с пустыми руками: с собой на служебном автомобиле привез несколько ПЗРК "Игла".

Егор Киселев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.