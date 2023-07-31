Боевики мстят за неудачи на фронте, обстреливая мирные города

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ

Салон пассажирского автобуса объят пламенем. На обочине улицы в центре Донецка - погибший и раненые. Очевидцы рассказывают, что этим утром слышали не менее 10 взрывов. Мощный обстрел города ВСУ начали накануне вечером. Националисты выпустили по мирным кварталам пять ракет и около 80 снарядов натовского образца.

Обстреливая мирные города, киевский режим словно мстит за свои неудачи на фронте. У экипажа тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" есть 5-7 минут, чтобы развернуться, открыть огонь и покинуть позицию. За это время украинские контрбатарейщики не успевают вычислить местоположение российских бойцов. При попадании снаряда в цель возникает газовое облако, которое проникает даже в хорошо укрепленные позиции. Дальше следует детонация.

Отступление украинских военных в лесах под Кременной. После удара российской артиллерии боевики бегут из окопов. На купянском направлении управляемой ракетой ликвидирован наблюдательный пункт ВСУ. А в районе Старомайского, это уже Запорожская область, мобильные группы десантников штурмуют "опорник" националистов.

На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества поражены подразделения трех механизированных бригад ВСУ. Потери противника - более 100 боевиков.

Олег Чехов, начальник пресс-центра группировки "Восток": "На запорожском направлении мотострелковыми подразделениями группировки пресечена попытка противника провести разведку боем в районе Приютного. Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населенного пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся существенные потери, отступили".

Украинского бойца обыскивают при свете фонаря. Только что Максим Тищенко добровольно перешел на российскую сторону. Побег из расположения ВСУ он задумал давно, поскольку не хотел служить вместе с националистами. Через соцсеть Максим связался с российскими военными – те объяснили, где найти безопасный коридор для выхода. Боец перешел на российскую сторону не с пустыми руками: с собой на служебном автомобиле привез несколько ПЗРК "Игла".

Егор Киселев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"