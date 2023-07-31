Названа главная тема ВЭФ-2023

Форум пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке

Развитие России в условиях санкций станет основной темой Восточного экономического форума (ВЭФ-2023). Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал вице-премьер — полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Девизом предстоящего форума чиновник назвал слоган "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", подчеркнув уверенность российских властей в том, что "иной альтернативы у человечества просто нет".

Трутнев указал на то, что "мы все равно должны сотрудничать, должны жить в мире", а что касается сложившейся в настоящее время ситуации, явно не соответствующей этим принципам, то хотелось бы, чтобы это в любом случае носило временный характер, сообщает РИА Новости.

Сроки проведения Восточного экономического форума дважды меняли. Изначально планировалось, что форум пройдет 5-6 сентября. Позднее ВЭФ сдвинули на 12-15 сентября, а затем было решено, что мероприятие состоится 10-13 сентября.

Трутнев пояснял, что данное решение сопряжено с графиком международных мероприятий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"