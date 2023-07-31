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Собянин поздравил сотрудников Мосгортранса с юбилеем

08:51
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Предприятию исполнилось 65 лет

Юбилей сегодня отмечает одна из крупнейших столичных организаций, без которой сейчас уже невозможно представить жизнь в мегаполисе. Мосгортрансу — 65 лет!

Сотрудников в социальной сети поздравил Сергей Собянин. Мэр отметил, что благодаря их профессионализму городской транспорт - удобный и безопасный. Сегодня в Москве около 700 маршрутов, которыми ежедневно пользуются более трёх миллионов человек.

Зза последние 10 лет в транспортной сфере столицы произошли значительные перемены. Так, впервые в стране запущены комфортные электробусы, которые обслуживает крупнейший в Европе специализированный автопарк.

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