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В российских регионах продолжается летний сезон сбора меда

12:00
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Липовый сорт составляет около 80 процентов всего сладкого урожая пчеловодов Приморья

В пчелиных семьях сейчас аврал. Полосатые труженики почти без перерыва собирают нектар и превращают его в мед. Запасов сладкой еды нужно сделать немало. Чтобы как минимум до осени хватило, да еще и людям осталось.

От прихода гостей обитатели улья начинают беспокоиться. Жужжат, норовят ужалить. Но Сергей Ярош прямо голыми руками достает рамку, всю усыпанную пчелами. Более 30 лет с ними общается. Поэтому и укусов уже не боится, и характер их давно изучил.

Пасечникам только поспевай за пчелами. Медосбор в самом разгаре. Каждая сота уже наполнена золотистым десертом.

Сейчас на пасеке стоит постоянный гул. Пчелы трудятся до самого вечера. После того, как они собрали нектар, обратно в улей им нужно лететь не менее полукилометра, чтобы за это время из будущего меда испарилась вся лишняя влага".

Заполненные соты пчелы закрывают воском. На хранение. Именно в них самый качественный мед. Те рамки, где больше всего закрытых ячеек, и отправляют на откачку.

Ольга на семейной пасеке отвечает за сбор меда. Говорит, раньше все делали вручную, часами. А сейчас - 4 минуты, и из автоматической медогонки льется ароматное липовое лакомство. С одной рамки можно собрать до пяти килограммов меда. Но в этом году далеко не все пчеловоды могут рассчитывать на такой урожай. Липа, основной источник нектара, во многих районах края не зацвела. По словам специалистов, у дерева - сезон отдыха.

Галина Стретович из Приморского края впервые сталкивается с таким. Говорит, обычно в это время года мед только успевай собирать. Но сейчас он достается только самим пчелам.

"Я не буду откачивать липовый. Мне нужно, чтоб им хватило, на зиму. А для них нужно, чтоб ячейка была полная", - рассказывает женщина.

Пчеловоды говорят, что опускать руки не стоит. Впереди осенний сбор уже цветочного меда. Такого же вкусного и ароматного. 

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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