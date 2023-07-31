Старый Свет теряет свое влияние в мире

Истерия в западной прессе продолжается. Второй саммит "Россия-Африка", кажется, затмил основную тему зарубежных изданий Украину. На главных страницах - российский президент и африканские лидеры, которых на протяжении нескольких дней пытались усердно сосчитать иностранные журналисты, совсем забыв о поездках и встречах своих политиков.

"Европа ведет себя, как старая гувернантка. У нее такое отношение - мы вам расскажем, что хорошо и правильно. Как будто независимой африканской внешней политики, экономического курса не должно быть. Франция, Великобритания и ЕС уже не так привлекательны для Африки. Их проблема — в огромном евроцентризме. Россия - это партнёр, к которому можно обратиться, когда возникает все большее недовольство Европой", - отметила Карин Кнайсль, экс-министр иностранных дел Австрии.

Заявления, прозвучавшие на саммите, касающиеся и украинского конфликта, и прочных договоренностей в отношении торговли с Черным континентом, привели в бешенство Соединенные Штаты и Европу. Глава Еврокомиссии, которая в эти дни с визитом в Филиппинах, признала, что Старый Свет теряет свое влияние в мире.

"Глобальный геополитический ландшафт меняется. Нависла угроза. Агрессивная война России против Украины сотрясает основы международного порядка. Именно поэтому Европа поддерживает эту мужественную борьбу Украины", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Забытый в эти дни Киев собирает очередной саммит в свою поддержку. Теперь в Саудовской Аравии. Якобы на нем начнутся переговоры с США по соглашению о неких гарантиях безопасности. Они будут действовать до вступления Украины в НАТО. Впрочем, министр обороны Италии не видит смысла в подобных обсуждениях. По его мнению, контрнаступление зашло в тупик. Ответ из Киева не заставил себя долго ждать – предложили ускорить поставки истребителей и дальнобойных ракет. Которыми бьют по мирным жителям.

В это же время западная пропаганда продолжает лепить монстра из России. Американский режиссер Оливер Стоун, который еще в 2017-м снимал фильм о Владимире Путине, призывает не верить всему, что говорят и пишут СМИ.

"Когда я делал фильм о Путине, я задавал ему прямые вопросы. Он отвечал, и я не почувствовал никакой воинственности. Он продолжал называть США своими партнерами. Так и говорил: "Наши американские партнеры". Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина", - говорит постановщик.

В Амстердаме накануне на улицы вышли сотни человек, которые призывали прекратить поставки оружия. Люди несли белые и российские флаги. В эти выходные протестовали и жители Греции, леса которой охвачены огнем. Раньше тушить подобные пожары помогала Россия. Но сейчас правительство не хочет просить о помощи. Санкции отпугнули и российских туристов. Люди требуют от правительства обратить внимание на проблемы собственной страны, а не спонсировать войну.

В Польше фанаты клуба "Шленск" зажгли файеры и развернули кровавую надпись - "Волынь". Таким образом они пытались призвать остановить украинизацию Польши и напомнить о позорном молчании Киева. Который так и не принес извинений за волынскую резню, но продолжает требовать оружие и поддержку от Варшавы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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