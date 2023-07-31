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"Время уходит": в США озвучили главный страх Вашингтона

09:39
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Вашингтон требует от Киева продолжать контрнаступление, несмотря на огромное количество потерь

США и ЕС требуют от ВСУ продолжения "самоубийственного" контрнаступления из-за страха проиграть в противостоянии с Россией. Об этом в интервью изданию Grayzone заявил американский политолог Джон Миршаймер.

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"Запад очень боится, что время уходит. Если украинцы не продемонстрируют значительных успехов на поле боя в 2023 году, общественная поддержка войны иссякнет, и украинцы проиграют – проиграет и Запад", - заявил Миршаймер.

При этом политолог подчеркнул, что анонсированное странами Запада украинское контрнаступление "не сработало". По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ не смогли прорвать оборонительные укрепления российских военных.

Он также добавил, что военным специалистам Запада не удалось подготовить украинских военных к противостоянию с ВС России.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные гибнут в "промышленных масштабах" из-за наступательных действий ВС России на Купянском направлении. По его словам, провал контрнаступления ВСУ указывает на беспомощность стран Запада в противостоянии с российскими военными. 

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