МИД назвал условие возможного вывода ядерного оружия России из Белоруссии

Часть российского тактического ядерного оружия разместили в Белоруссии

Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия стало ответом на дестабилизирующие действия США и НАТО. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии.

Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе, цитирует Полищука РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать ядерный арсенал в случае отторжения российских территорий во время украинского контрнаступления. Политик призвал врагов России молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что возмущение администрации США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Он напомнил, что в коммюнике НАТО говорится, будто размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стратегическую стабильность и безопасность в Евроатлантике. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии.

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