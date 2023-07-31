ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД назвал условие возможного вывода ядерного оружия России из Белоруссии

09:39
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Часть российского тактического ядерного оружия разместили в Белоруссии

Размещение в Белоруссии российского ядерного оружия стало ответом на дестабилизирующие действия США и НАТО. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, директор 2-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Киев попросил G7 о ядерном оружии в случае угрозы
Лавров: Россия сочтет передачу F-16 Украине угрозой в ядерной сфере

Дипломат отметил, что гипотетический вывод российского ТЯО с территории Белоруссии будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности России и Белоруссии.

Это предполагает полный вывод всего американского ядерного оружия на территорию США с ликвидацией соответствующей инфраструктуры в Европе, цитирует Полищука РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать ядерный арсенал в случае отторжения российских территорий во время украинского контрнаступления. Политик призвал врагов России молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что возмущение администрации США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Он напомнил, что в коммюнике НАТО говорится, будто размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стратегическую стабильность и безопасность в Евроатлантике. При этом тут же заявляется, что американское ядерное оружие в Европе служит поддержанию мира и сдерживанию агрессии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.