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Кабмин не разрешил тратить маткапитал на детские секции и медстраховку

09:58
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Правительство не поддержало такую инициативу

Правительство сочло избыточным предложение главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова разрешить тратить средства материнского капитала на оплату занятий в детских спортивных секциях и медицинского страхования детей в возрасте до одного года.

В отзыве кабмина говорится, что предлагаемые меры дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей.

В правительстве напомнили о праве россиян получить единовременную выплату из средств маткапитала — эти деньги можно использовать в том числе на добровольное медицинское страхование либо на получение ребенком физкультурно-оздоровительных услуг, сообщает ТАСС.

Между тем в июне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая позволит использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки, например, таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов.

С 1 июня в России установлена единая дата выплаты материнского капитала. Пятого числа каждого месяца будут перечисляться деньги за предыдущий период. Например, 5 июня российские семьи получили выплаты за май.

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