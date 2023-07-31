На Украине учат враждебности к россиянам со школьной скамьи

Культивирование идеологии "бандеризма" на Украине привело к возникновению ненависти у украинцев к российским гражданам. Об этом в интервью Youtube-каналу U.S. Tour of Duty заявил офицер разведывательных войск США Скотт Риттер.

"Украинцы впитали ненависть к России много десятилетий назад и донесли ее до наших дней. Идеологии "бандеризма" удалось внедриться в самое сердце современного украинского общества", - заявил Риттер, отвечая на вопрос журналиста о том, почему украинцы испытывают враждебность к россиянам.

Экс-разведчик подчеркнул, что идеология ненависти ко всему русскоязычному прижилась не во всех регионах Украины. По его словам, традиционно украинские граждане, проживающие на востоке страны, не только были ближе к России по менталитету, но и имели множество родственников среди российских граждан.

Он также добавил, что педагоги в украинских школах на протяжении нескольких десятилетий учили детей "ненавидеть русских". Антироссийские настроения, пропагандируемые на Украине столь продолжительное время, рано или поздно привели бы к началу боевых действий между Москвой и Киевом, заключил аналитик.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что страны Запада требуют от украинских военных продолжать "самоубийственное" контрнаступление из-за страха проиграть России. По его словам, в ходе наступательных действий ВСУ не смогли прорвать оборонительные укрепления ВС России.

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