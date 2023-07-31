Миллионы людей в зоне бедствия: Китай борется с ударом стихии

В Пекине затоплено метро

Апокалиптичные кадры из Китая - мощный селевой поток накрывает город, сметая все на своём пути. Бедствием охвачены несколько провинций на севере и востоке страны. В квартирах бьют водопады. По улицам, которые больше напоминают озера, плавают утки. Мимо проносится мебель и автотранспорт.

Тайфун добрался и до Пекина. Машины полностью ушли под воду. Затопило метро.

Стихия обрушилась на страну в конце прошлой недели. Ветер чудовищной силы сбивал с ног людей, срывал крыши домов и валил деревья. Обломки, ветви, стволы теперь повсюду. Оборваны линии элетропередачи, заблокированы дороги. Там, где трассы не подтопило, образовались многокилометровые заторы. Разрушены и повреждены тысячи зданий. Закрыты предприятия, заводы, школы. Отменены авиарейсы.

В зоне бедствия оказались миллионы людей. Спасатели сбиваются с ног, пытаясь добраться до тех, кто не может самостоятельно выехать в безопасные районы. Среди них - много стариков, женщин и детей.

Для помощи спасателям привлекли военных. Всего эвакуированы сотни тысяч человек. Личный героизм демонстрируют и простые китайцы. На этих кадрах (см. видео) водитель автобуса и случайные прохожие сообща вызволяют пожилого мужчину, на которого рухнул дорожный знак.

"Доксури" стал самым мощным тайфуном, который обрушился на Китай в этом году. Как сообщают синоптики, он уже растерял свою силу и превратился в тропический шторм. Тем не менее красный уровень погодной опасности продолжает действовать. Экстренным службам и самим жителям предстоит огромная работа. Нужно убрать мусор, отремонтировать дома, расчистить дороги и восстановить подачу электроэнергии. Только в одной провинции Фуцзянь ущерб оценивается в 3 миллиарда юаней - это 420 миллионов долларов.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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