Во Владимирской области ликвидируют последствия подтоплений

На улицах - потоки

Во власти непогоды - сразу несколько российских регионов. Штормовое предупреждение объявлено в Приамурье. В области ожидают мощные ливни, грозы и шквалистый ветер. Сильные дожди не покидают и Приволжье, передает "ТВ Центр".

Последствия удара стихии ликвидируют во Владимирской области. В городе Судогда сильные подтопления. Вода на первых этажах домов и приусадебных участках - почти по колено. На улицах - потоки, в которых накануне буквально проплывали автомобили.

А Новосибирск окутал густой туман. Видимость - не более 200 метров. Плотная пелена опустилась ниже уровня пятых этажей зданий. К вечеру синоптики также обещают дожди.

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