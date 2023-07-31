Власти России упростят правила для импортеров

Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин

Вопрос развития Дальнего Востока входит в число приоритетных для правительства. Об этом сегодня заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что улучшение качества жизни, повышение транспортной доступности и формирование благоприятного инвестиционного климата должно быть продолжено.

Мишустин также отметил: президент поставил задачу сформировать долговременные условия для насыщения внутреннего рынка. Но из-за санкций логистические цепочки изменились, оформление транзита стало сложнее. Поэтому правительство приняло решение упростить действующий порядок для импортеров.

"Они будут освобождены от необходимости предоставлять обеспечение уплаты таможенных платежей и пошлин. И если раньше это нужно было делать, подавая две декларации, то теперь мы их сокращаем до одной. Такая мера позволит компаниям сэкономить и время, и средства. Быстрее проходить таможенные процедуры. Ну и продукция будет скорее доставляться до точки назначения. Поможет это и разгрузить морские порты на Дальнем Востоке", - указала Мишустин.

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