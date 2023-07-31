ВС России продвинулись на краснолиманском направлении

Об этом рассказали в ДНР

Российская армия ежедневно улучшает свои позиции на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам политика, ситуация уже "поменялась в хорошую сторону": у ВС России есть продвижение вперед на данном направлении.

Также Пушилин рассказал, что российские военные подразделения сумели выбить противника из села Старомайорское, при этом Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в личном составе и технике, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие наносят удары по противнику в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск "Днепр". В Минобороны уточнили, что в нанесении ударов задействованы спецподразделения 14-го армейского корпуса, 18-й и 49-й армии — отряды "Шторм" 61-й бригады морской пехоты, 126-й бригады береговой обороны, 127-й батальон радиоразведки и 205-й отдельной мотострелковой бригады.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"