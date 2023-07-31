В Воронежской области задержали пособников "Правого сектора" за госизмену

Возбуждено уголовное дело

Российские спецслужбы задержали троих жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из "Правого сектора" (запрещенная в России организация, признанная террористической). Об этом в понедельник, 31 июля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что задержанные помогали украинским националистам, передавая им данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Во время допроса задержанные признались, что были завербованы запрещенной в России организацией, сообщает ТАСС.

Ранее за государственную измену приговор был вынесен основателю Group-IB Илье Сачкову. Он получил 14 лет колонии строгого режима, хотя утверждал, что не является предателем и шпионом. Защита осужденного собирается обжаловать приговор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что администрация президента не является органом, куда подается апелляция, однако обращение Сачкова, если оно поступит, будет рассмотрено.

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