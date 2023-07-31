ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Воронежской области задержали пособников "Правого сектора" за госизмену

10:40
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Возбуждено уголовное дело

Российские спецслужбы задержали троих жителей Воронежской области, работавших на украинских националистов из "Правого сектора" (запрещенная в России организация, признанная террористической). Об этом в понедельник, 31 июля, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

В ведомстве уточнили, что задержанные помогали украинским националистам, передавая им данные о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Во время допроса задержанные признались, что были завербованы запрещенной в России организацией, сообщает ТАСС.

Ранее за государственную измену приговор был вынесен основателю Group-IB Илье Сачкову. Он получил 14 лет колонии строгого режима, хотя утверждал, что не является предателем и шпионом. Защита осужденного собирается обжаловать приговор.

Спикер Кремля Дмитрий Песков при этом заявил, что администрация президента не является органом, куда подается апелляция, однако обращение Сачкова, если оно поступит, будет рассмотрено.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.