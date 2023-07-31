В Батуми снова протестуют против лайнера с российскими туристами

Корабль зашел в порт Батуми по пути из Турции в Сочи

В Батуми вновь начались протесты против захода в порт лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Как передают источники "ТВ Центра" с места событий, сейчас место швартовки корабля оцеплено полицией.

Протестующие начали собираться на набережной еще вечером. Они попытались прорваться в порт, но были остановлены полицией. Сообщается о двух задержанных.

Утром в понедельник у причала вновь собрались протестующие. В толпе были замечены украинские и грузинские флаги. Периодически протестующие вступают в стычки с полицией. Подъезды к лайнеру перекрыты.

Круизный лайнер Astoria Grande зашел в порт Батуми по пути из Турции в Сочи. На борту находятся российские и иностранные туристы. Лайнер ходит под флагом Палау, однако грузинская оппозиция посчитала заход корабля в порт нарушением международных санкций.

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