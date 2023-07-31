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У актрисы Ирины Мирошниченко остановилось сердце

10:33
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Врачам удалось ее спасти

Врачи спасли народную артистку России Ирину Мирошниченко после остановки сердца.

Как ранее стало известно, актрису госпитализировали несколько дней назад с гриппом. Кардиологам удалось восстановить сердцебиение, передает telegram-канал "112".

 Сейчас 81-летняя Мирошниченко находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Россияне знают Ирину Мирошниченко по ролям в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Ошибка резидента", "Вам и не снилось…" и других.

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