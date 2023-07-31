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"Ударная мощь": в НАТО назвали российский вертолет Ка-52 эффективным оружием

10:50
  • понедельник
  • 31 июля 2023

ВС России удалось остановить контрнаступление ВСУ

ВС России используют вертолеты Ка-52 "Аллигатор" для уничтожения украинской бронетехники. Об этом в интервью изданию 19FortyFive заявил офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу.   

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"Российские войска используют авиацию для нанесения ударов по украинским подразделениям", - заявил Атламазоглу.  

При этом военный аналитик подчеркнул, что на данный момент вертолет ВС России Ка-52 "Аллигатор" является самым "влиятельным" оружием в зоне боевых действий.

Он также добавил, что для эффективного уничтожения бронетехники противника российские военные применяют не только новые противотанковые ракеты ЛМУР, но и высокоточное оружие "Изделие 305".  

"Вертолет стал одним из самых эффективных в зоне СВО благодаря своей ударной мощи", - заключил офицер НАТО.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что российские военные уничтожили огромное количество американских гаубиц M-777 в зоне СВО. По его словам, аналогичная ситуация произойдет с баллистическими ракетами ATACMS, которые будут переданы на вооружение украинской армии уже в ближайшее время.

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