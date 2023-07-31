Собянин: Проект "Школа здоровья" запущен на всех площадках центров московского долголетия

Стать участником проекта может любой москвич старше 55 лет

Проект "Школа здоровья" запущен на всех площадках центров "Московского долголетия". Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в нем участвует 42 поликлиники столицы.

"С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы", – написал Собянин в одной из соцсетей.

Главная задача проекта – научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например, профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию.

Стать участником проекта может любой горожанин старше 55 лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"