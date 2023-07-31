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Собянин: Проект "Школа здоровья" запущен на всех площадках центров московского долголетия

10:52
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Стать участником проекта может любой москвич старше 55 лет

Проект "Школа здоровья" запущен на всех площадках центров "Московского долголетия". Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, в нем участвует 42 поликлиники столицы.

"С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы", – написал Собянин в одной из соцсетей.

Главная задача проекта – научить старшее поколение москвичей заботиться о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например, профилактике болезней сердца, сосудов, правильному питанию.

Стать участником проекта может любой горожанин старше 55 лет.

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