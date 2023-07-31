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Россию допустили к турниру развитию УЕФА

11:09
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Он пройдет в сентябре

Российские команды примут участие в турнире развития Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который пройдет в сентябре в Минске. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Спортивный чиновник подтвердил, что российские юниорские команды будут участвовать в сентябрьском соревновании, в котором также будут представлены команды Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) выделит свыше 1,2 млн долларов шести клубам Российской премьер-лиги за участие их игроков на чемпионате мира-2022 в Катаре.

При этом 476,3 тысячи долларов получит "Зенит" (Санкт-Петербург), 361,3 тысячи долларов причитается столичному "Динамо", 159,6 тысячи долларов получит ЦСКА, 80,3 тысячи долларов выплатят "Локомотиву", 91,2 тысячи долларов направят казанскому "Рубину", 60,2 тысячи долларов получит "Краснодар" из одноименного города.

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