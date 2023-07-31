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Человек погиб во время артобстрела Донецка

11:04
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Еще пять получили ранения

Один человек погиб, еще пятеро пострадали во время артиллерийского обстрела центра Донецка.

ВСУ обстреляли Ворошиловский район, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В результате получил повреждения Дворец бракосочетаний, загорелись автобус и две легковые машины.

По предварительным данным, украинские военные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уточнили ТАСС в экстренных службах ДНР. Огонь также велся из артиллерийских систем производства стран НАТО.

"В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщили в МЧС республики (цитата по РИА Новости).

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