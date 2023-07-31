Человек погиб во время артобстрела Донецка

Еще пять получили ранения

Один человек погиб, еще пятеро пострадали во время артиллерийского обстрела центра Донецка.

ВСУ обстреляли Ворошиловский район, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В результате получил повреждения Дворец бракосочетаний, загорелись автобус и две легковые машины.

По предварительным данным, украинские военные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, уточнили ТАСС в экстренных службах ДНР. Огонь также велся из артиллерийских систем производства стран НАТО.

"В результате обстрела один человек погиб, пять получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщили в МЧС республики (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"