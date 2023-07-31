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Володин назвал плюсы запрета смены пола

11:17
  • понедельник
  • 31 июля 2023

В России приняли соответствующий закон

Решение о запрете в России смены пола направлено на защиту наших граждан, детей, на укрепление института семьи и сохранение традиционных ценностей. Такое заявление сделал в понедельник, 31 июля, спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщается в Telegram-канале нижней палаты российского парламента, политик напомнил, что за рубежом, в частности, в США, растет число операций по смене пола.

Володин подчеркнул, что "это путь, ведущий к вырождению нации", а также указал на недопустимость подобного для России.

Ранее новый закон прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что все экспертные замечания к законопроекту, запрещающему в России смену пола, были заранее проработаны. По его словам, "какие-то опасения здесь, наверное, чрезмерны", поскольку "соответствующие оговорки сделаны".

Заместитель российского министра здравоохранения Евгения Котова напомнила, что действие запрета не распространяется на врожденные пороки развития, а значит, не нарушает Конституцию России в части права граждан на медицинскую помощь.

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Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
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