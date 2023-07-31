На Урале девушке удалось сбежать после 14 лет плена

Мать преступника знала обо всем

В Челябинской области мужчина 14 лет удерживал похищенную девушку, ей удалось сбежать только сейчас.

Как сообщает региональный главк СКР, осенью 2009 года 37-летний житель поселка Смолино под предлогом распития спиртных напитков пригласил к себе 19-летнюю местную жительницу. С тех пор девушка больше не выходила из дома. Мужчина удерживал ее, угрожая убийством, на окнах повесил решетки, а на двери – замок.

Сбежать ей удалось только спустя 14 лет, когда у мужчины обострилось заболевание. Его мать, которая все это время жила с ним и знала о пленнице, вызвала скорую помощь.

"После обострения психического заболевания мужчина доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение, в котором ее удерживали", - сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

После побега женщина смогла разыскать свою сестру, которая обратилась в полицию. По данным РИА Новости, заявление в полицию поступило 30 июля. Как сообщает портал 74.RU, все 14 лет девушку никто не искал, так как она был из неблагополучной семьи.

В настоящий момент 51-летний подозреваемый находится в больнице под надзором правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека".

Расследование дела продолжается. Собеседник агентства рассказал, что в ходе осмотра во дворе дома следователи обнаружили останки человека. Предварительно, это женщина, которую убили в 2010-2011 годах.

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