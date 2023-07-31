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Посольство России: инсценировки Запада будут продолжаться до достижения целей СВО

11:32
  • понедельник
  • 31 июля 2023

США и ЕС поддерживают Киев в стремлении запретить УПЦ

Инсценировки Запада, направленные на разжигание ненависти между русскими и украинцами, будут продолжаться до достижения целей военной спецоперации на территории Украины.

Украина потребовала от УПЦ официального разрыва с РПЦ
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"Инсценировки, начавшиеся в Буче, очевидно, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет всех целей СВО", - говорится в официальном Telegram-канале посольства России в Вашингтоне.

Уточняется, что дипломаты дипмиссии опубликовали данное сообщение в ответ на статью американского издания The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что российские военные якобы целенаправленно нанесли удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в День крещения Руси.    

Как отметили дипломаты, участившиеся публикации таких материалов "либеральными" медиа Запада нацелены на разжигание ненависти между русскими и украинцами. При этом в посольстве подчеркнули, что, несмотря на все усилия российских властей по объединению православных на постсоветском пространстве, США и ЕС продолжают поддерживать действия киевского режима, направленные против канонической УПЦ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Верховная рада Украины в ближайшее время может принять закон о запрете УПЦ.

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