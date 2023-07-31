Глава Запорожской области объяснил отказ ВСУ от наступления в регионе

Украина несет большие потери

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются наступать на запорожском направлении из-за колоссальных потерь. Об этом рассказал в понедельник, 31 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Как написал политик в своем Telegram-канале, ВСУ отказываются идти в наступление на запорожском направлении, многие сдаются в плен, чтобы сохранить свои жизни.

При этом российские военные отмечают "неслаженные действия противника, который начал формировать сводные штурмовые группы из разных подразделений и бригад, чтобы продолжать бросать своих солдат на убой", подчеркнул Балицкий.

Политик также рассказал, что за прошедшие сутки ВСУ предприняли 86 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях. Интенсивность обстрелов уменьшилась вполовину, российская оборона крепка, заверил врио губернатора.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российская армия ежедневно улучшает свои позиции на краснолиманском направлении. По словам политика, ситуация уже "поменялась в хорошую сторону": у ВС России есть продвижение вперед на данном направлении, при этом российские военные подразделения сумели выбить противника из села Старомайорское.

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