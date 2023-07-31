Власти Нигера опровергли уход президента в отставку

В стране предпринята попытка госпереворота

Речь о возможном уходе в отставку избранного президента Нигера Мохамеда Базума, которого захватили участники военного переворота в стране, не идет. Такое заявление сделал глава нигерского правительства Ухумуду Махамаду.

В комментарии France 24 политик пояснил, что в данном случае речь идет о госперевороте, а в таких обстоятельствах от президента не требуют отставки — власть захватывается силой, это не добровольный уход с поста.

Махамаду рассказал, что "президент Базум сохраняет присутствие духа, он большой боец, опытный политик".

Политик подтвердил, подтвердил, что остается главой правительства Нигера, хотя министр иностранных дел стран Асуми Масуду объявил себя исполняющим обязанности главы правительства.

Ранее директор Департамента стран Африки Министерства иностранных дел России Всеволод Ткаченко заявил, что высказывания лидеров стран Запада о вмешательстве России в ситуацию в Нигере не имеют каких-либо реальных оснований. При этом дипломат подчеркнул, что российские власти уже неоднократно высказывали свое мнение относительно ситуации в африканской республике. По его словам, власти России призывают лидеров военного мятежа немедленно сложить оружие и восстановить конституционный строй в стране.

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