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Telegraph: Украина рискует лишиться поддержки Запада из-за приближающихся выборов в США

12:01
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Байден может потерять сторонников из-за Зеленского

Киевский режим может лишиться поддержки Запада из-за предстоящих выборов в США, передает издание Telegraph со ссылкой на комментарий британского журналиста Ричарда Кемпа.  

Трамп заявил, что Байден подталкивает США к третьей мировой войне
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“Сейчас Украина сражается не только с сильной российской армией, но и с предвыборными кампаниями в США”, - заявил Кемп.

При этом публицист подчеркнул, что предвыборная гонка в США играет против режима Владимира Зеленского, поскольку для переизбрания нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена американским властям необходимо в кратчайшие сроки завершить конфликт на Украине. По его словам, эскалация противостояния между Москвой и Киевом лишит Байдена большей части сторонников.   

Он также добавил, что именно по этой причине Вашингтону придется пойти на возобновление переговорного процесса с Россией. Избирательная компания в США приблизит подписание мирного соглашения, заключил журналист.

Ранее бывший хозяин США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на выдвинутые против него обвинения, борьба за пост президента США будет продолжаться. По его словам, уголовные дела не являются основанием для снятия кандидата с выборов.  

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