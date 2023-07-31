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Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

12:54
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Варшава обвиняет "агрессивных иностранцев" в нападениях на пограничников

Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказало Генеральное командование ВС Польши в своих социальных сетях.
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При этом уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республика Польша Станислав Жарин заявил, что польские патрули подвергаются нападениям со стороны "агрессивных иностранцев", а на польско-белорусской границе сохраняется опасная обстановка, сообщает РИА Новости.

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что Польша разместит новый саперный батальон на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре — между Россией и Белоруссией. Как отметил политик, "это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", причем он назвал польских солдат лучшей гарантией безопасности страны.

Обозреватель Международного информационного агентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отмечал, что поляки "продолжают позиционировать себя как крупнейшей восточноевропейская держава, которая должна господствовать в Восточной Европе и в Европе вообще в целом". При этом "ока что они пытаются оттяпать хотя бы Галицию и сохранить свои руки развязанными для того, чтобы выдвигать от имени Галиции претензии на всю остальную Украину".

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