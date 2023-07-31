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Медведев объяснил, чем грозит отказ Киева от переговоров с Москвой

12:40
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Россия доведет спецоперацию до победного конца

Отказ украинских властей от переговоров с Москвой позволит России "довести начатое в ходе СВО до конца". Такое мнение выразил в понедельник, 31 июля, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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Как написал политик в своем Telegram-канале, Москве выгодно, что власти Украины "выдвинули нежизнеспособную "формулу мира", а любые другие варианты проведения переговоров отвергают с пеной у рта".

Медведев также указал на "полезность" того, что президент Украины Владимир Зеленский "подписал бумажку о запрете переговоров" с Россией, поскольку это позволит довести спецоперацию до победного конца.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что инсценировки Запада, направленные на разжигание ненависти между русскими и украинцами, будут продолжаться до достижения целей военной спецоперации на территории Украины.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова искать пути урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на позицию киевского режима, который заявляет о нежелании вести переговоры с Москвой.

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