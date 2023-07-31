В Турции потребовали гарантий от Запада для возобновления зерновой сделки

Путин и Эрдоган могут провести переговоры о возвращении России в черноморскую инициативу

Гарантии Запада об отмене рестрикций на экспорт российской сельскохозяйственной продукции могут способствовать возобновлению черноморской инициативы, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из правительства Турции.

"Такая вероятность есть", - заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос о вероятности возобновления зерновой сделки.

При этом турецкий политик подчеркнул, что ситуация зависит исключительно от готовности западных стран снять ограничения на экспорт сельскохозяйственной продукции из России. По его словам, отсутствие таких гарантий уже привело к риску возникновения сильнейшего продовольственного кризиса в Европе.

Он также добавил, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Таийпом Эрдоганом, в ходе которого политики обсудят варианты по возобновлению черноморской инициативы.

Ранее бывший дипломат посольства Турции в Москве Гулру Гезер заявила, что президент России Владимир Путин отказался от переговоров с турецким коллегой Реджепом Таийпом Эрдоганом о перспективах возобновления черноморской инициативы.

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