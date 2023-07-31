ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

12:30
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Так активно ведутся отделочные и монтажные работы

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы. Так активно ведутся отделочные и монтажные работы, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, это важная линия – она обеспечит транспортную доступность не только Новой Москвы, но и аэропорта "Внуково".

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "ИБТ" Сергей Воробьев, готовность станции "Пыхти" превышает 90%. На участке полностью завершены проходческие работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.