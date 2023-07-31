Собянин сообщил о скором открытии нового участка Солнцевской линии метро

Так активно ведутся отделочные и монтажные работы

Станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии метро будут запущены в ближайшие месяцы. Так активно ведутся отделочные и монтажные работы, сообщил Сергей Собянин.

По его словам, это важная линия – она обеспечит транспортную доступность не только Новой Москвы, но и аэропорта "Внуково".

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО "ИБТ" Сергей Воробьев, готовность станции "Пыхти" превышает 90%. На участке полностью завершены проходческие работы.

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