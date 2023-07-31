Москвичам пообещали жару до плюс 32 градусов в выходные

Давление будет ниже нормы

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о жаре до +32 градусов.

Температурный фон превысит норму на 2-4 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Во вторник, 1 августа, будет 25-27 градусов тепла. В среду ожидаются кратковременные дожди и до +27. Такая же температура сохранится в четверг, 3 августа. В пятницу воздух прогреется до +29, в субботу – до +32.

"Теплые ночи, хорошие, летние дни и такая комфортная погода для всех желающих", - сказал Вильфанд (цитата по "Интерфаксу").

При этом давление будет ниже нормы на 4-5 градусов, что приведет к неустойчивости в атмосфере.

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