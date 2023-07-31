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Economist: линии обороны ВС России представляют "смертельную комбинацию" для ВСУ

13:10
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Даже подразделения НАТО не смогут преодолеть укрепления российских военных

Оборонительные линии ВС России представляют "смертоносную" опасность для украинских военных, передает издание The Economist со ссылкой на комментарий генерала австралийской армии в отставке Мика Райана.

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Как отметили авторы публикации, в ходе наступательных действий ВСУ столкнулись с невероятно сложной системой оборонительных укреплений российских военных. Так, например, отставной генерал австралийской армии назвал укрепления ВС России "смертоносной комбинацией".

При этом авторы подчеркнули, что попытки украинской армии преодолеть эту систему укреплений привели к гибели огромного количества солдат.

Помимо этого, в издании также добавили, что даже высококвалифицированные подразделения НАТО не смогут преодолеть оборонительные линии российских военных.   

Ранее офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что ВС России используют вертолеты Ка-52 "Аллигатор" для уничтожения украинской бронетехники. По его словам, именно этот вертолет является самым "влиятельным" оружием в зоне боевых действий.

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