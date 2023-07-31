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Шойгу доложил Путину о своем визите в Северную Корею

13:00
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Министр возглавлял российскую военную делегацию

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах визита в КНДР. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
КНДР и Россия обсудили сотрудничество в сфере обороны и безопасности

Спикер Кремля подчеркнул, что на эту тему "было общение уже у министра с президентом", поскольку "о таких важных визитах докладывается главе государства незамедлительно".

При этом раскрыть подробности доклада Песков не смог, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с 70-летием победы корейского народа в Отечественной освободительной войне. Президент отдельно отметил солидарность Пхеньяна с Москвой по ключевым международным вопросам.

Сергей Шойгу в ходе визита в КНДР передал лидеру страны Ким Чен Ыну личное послание Владимира Путина, содержание которого не разглашалось. Российский министр подчеркнул, что Россия намерена укреплять взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в соответствии с взаимными интересами двух стран.

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