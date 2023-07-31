Украине не помогает поддержка Запада

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Такую ремарку в понедельник, 31 июля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Чиновник назвал очевидным тот факт, что "многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", сообщает РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что "Вооруженные силы Украины разваливаются на части", в ходе наступательных действий на оборонительные укрепления ВС России они достигли "критической отметки". По его словам, бойцы ВСУ не справляются под натиском российской авиации.

В Италии указывали, что провал ВСУ вызовет российское контрнаступление вопреки прогнозам западных "экспертов", которые с 24 февраля 2022 года ни разу не попали в цель со своими прогнозами, совершенно не соответствующими действительности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"