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Песков: контрнаступление ВСУ "не получается"

13:26
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Украине не помогает поддержка Запада

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается так, как оно задумывалось в Киеве. Такую ремарку в понедельник, 31 июля, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Полковник Макгрегор: ВСУ теряют солдат в "промышленных масштабах"

Чиновник назвал очевидным тот факт, что "многомиллиардные ресурсы, которые были переданы странами НАТО киевскому режиму, фактически расходуются неэффективно, расходуются бесцельно", сообщает РИА Новости.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что "Вооруженные силы Украины разваливаются на части", в ходе наступательных действий на оборонительные укрепления ВС России они достигли "критической отметки". По его словам, бойцы ВСУ не справляются под натиском российской авиации.

В Италии указывали, что провал ВСУ вызовет российское контрнаступление вопреки прогнозам западных "экспертов", которые с 24 февраля 2022 года ни разу не попали в цель со своими прогнозами, совершенно не соответствующими действительности.

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