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Собянин: Будущая станция метро "Пыхтино" готова более чем на 90%

15:08
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Новый участок Солнцевской ветки улучшит транспортное обслуживание для 350 тысяч человек, проживающих и работающих рядом

Колонны в виде крыльев самолета, а свет на платформу льется из цилиндров-турбин. Авиация - основная тема в дизайне "Пыхтино", ведь эта станция станет предпоследней остановкой перед международным аэропортом "Внуково".

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"Над эскалатором будет висеть модель Ту-144 в размере 1 к 10, которую изготовил завод Туполева. На центральной колонне, на граните нанесена информация об истории создания бюро Туполева, о его самолетах", - рассказал Александр Северин, заместитель генерального директора по производству компании-подрядчика.

А сами модели - от первых винтовых самолетов до сверхзвуковых и современных пассажирских - в чертежах можно увидеть на одной из путевых стен. Вся станция - как музей отечественного авиастроения. И здесь много света, ведь вторая стена вдоль платформы полностью прозрачная.

Вестибюль станции, похожий очертаниями на самолет, и правда поднимет пассажиров на небольшую высоту. По задумке архитекторов, на крыше появится прогулочная зона и смотровая площадка с живописным видом на долину реки Ликова.

Строительство идет на Солнцевской линии, она становится длиннее почти на пять километров, и на участке от станции "Рассказовка" появляются еще две - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Таким образом, впервые в стране метро приходит в воздушную гавань и будет интегрировано в ее инфраструктуру. Такое решение мэр Москвы Сергей Собянин принял несколько лет назад, и все это время держал на контроле ход строительства. Сегодня проинспектировал, как идут финальные работы.

"Завершается основное строительство станции "Пыхтино" и "Внуково". Активно уже начались отделочные работы, монтажные работы. Так что я надеюсь, что в ближайшие месяцы станция будет запущена до станции "Внуково". Мы получим один из самых протяженных радиусов московского метро от Делового центра до Внуково. Около 30 км протяжённость и 14 станций. Линия важная, потому что она обеспечивает не только Новую Москву, но и миллионы пассажиров аэропорта "Внуково", - заявил глава города.

Из-за особенностей рельефа "Пыхтино" - станция полуподземная, поезда здесь выходят на поверхность и в сторону Внуково идут через метромост над руслом реки Ликовы длиной 460 метров. Он станет вторым по протяженности в Москве после Лужнецкого.

"При сооружении этого метромоста нам, естественно, приходилось считаться с существующим рельефом. Мы соорудили временный мост для строительной техники через Ликову, по которой и перемещались грузовые и строительные механизмы. Контактный рельс смонтирован, завершается монтаж кабельной проводниковой продукции", - сообщил Абесалом Хидишели, директор проекта, дивизион по строительству метро, АО "Мосинжпроект".

Продления "желтой" ветки ждут не только авиапассажиры, которые смогут добираться до терминала на метро, но и жители ближайших районов. Центр столицы станет ближе для 350 тысяч жителей Новой Москвы и миллионов пассажиров "Внуково". Окончание строительства намечено на ближайшие месяцы. 

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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