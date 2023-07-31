Театр чувств и масок: в "Сатириконе" покажут "Четырех тиранов" Гольдони

Комедию впервые сыграли еще в 1760 году

Перед началом "Четырех тиранов" публика наверняка будет недоумевать - вроде же не на концерт пришли, а на спектакль! Однако на сцене - подиум для оркестра, пюпитры для нот и самые разные музыкальные инструменты. И на них тут, безусловно, сыграют. Все. И по-разному.

История, рассказанная Гольдони, стара как мир. Комедию впервые сыграли еще в 1760 году. Но она по-прежнему актуальна, ведь человеческая природа столетия не меняется.

"Люди остаются столь же ужасными и столь же прекрасными, какими были раньше. И проблемы сохраняются. Просто меняются ритмы, меняются одежды, но это обертка", - отметил Константин Райкин, художественный руководитель театра "Сатирикон".

История - про четыре венецианских семейства. Мужья - домашние тираны, а браки совершаются вовсе не по воле небес, а по контракту, заключенному родителями. И в каждой семье - бесконечные свары и ни малейшего согласия. Ни по одному вопросу. И никакой любви к искусству.

Но в Венеции во время карнавала возможно все. И кто там спрятался под маской - еще предстоит разгадать. Эффектную карнавальную тему - маски, гондолы - в "Сатириконе", конечно, тоже изящно обыграли.

Комедия дель арте и психологический театр. У каждого из героев тут, как водится, своя правда. Даже у тиранов. Алексей Бардуков как раз играет одного из них - купца Лунардо.

"Роль необычная для меня, достаточно сложная, характерная, возрастная. Как говорил Константин Аркадьевич Райкин, мне нужно искать в себе новые краски, утяжелять себя, больше какой-то злости, ненависти, и это мне тяжело дается, но тем интереснее", - рассуждает актер.

Карло Гольдони в театре "Сатирикон" вообще один из любимых авторов. Поскольку дарит возможность актерам блеснуть в характерных ролях и позволяет превратить эту семейную, житейскую, в общем-то, историю в метафорическую и философскую.

"Есть разные ценности - есть ценности материальные, есть ценности духовные. И они находятся в противостоянии и в попытке соединения. Потому что только в соединении этих ценностей и заключается гармония", - указал Райкин.

А рецепт достижения гармонии в чувствах известен. Как говорил Гольдони, "если хотите, чтобы вас любили, любите и вы". Премьеру же после первых июльских показов - и непременно с любовью к зрителю - в "Сатириконе" сыграют в сентябре. В начале нового, юбилейного для театра сезона.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"