В Московском зоопарке отметили день рождения китайских панд

Красавице Диндин исполнилось 6 лет, а озорному Жуи - 7

В Московском зоопарке накануне был большой праздник - там отмечали день рождения китайских панд, передает "ТВ Центр".

Красавице Диндин исполнилось 6 лет, а озорному Жуи - 7. Они родились с разницей в один год и один день.

Когда пандам вручили подарки, тут же проявились их разные характеры. Жуи под громкие аплодисменты в момент уничтожил свой картонный сундук и гирлянду. Цель у него была одна - добраться до сочного бамбука. И даже арбузный торт его не заинтересовал.

Диндин же уселась у своего травяного корабля и, не торопясь, с наслаждением начала его жевать. Оба явно остались довольны своими презентами. А ведь когда панды приехали в столицу 4 года назад, они были совсем маленькие. Диндин даже питалась молочной смесью.

С тех пор черно-белые звезды заметно подросли, стали больше, сообразительнее и даже сходили на первое в своей жизни свидание. Но в душе они все те же игривые подростки.

"Диндин как была капризной, так и осталась. Ее нужно уговорить. Она любит, чтобы с ней больше разговаривали. Жуи понимает все с полуслова. Ему долго говорить не надо, ему достаточно жеста, взгляда, какого-то движения", - рассказала Ирина Овчинникова, начальник отдела фауны Китая.

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