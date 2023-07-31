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Будет красиво: над Москвой взойдет огромная Луна

15:23
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Спутник нашей планеты подойдет к Земле на минимальное расстояние

Над столицей сегодня ночью взойдет огромная осетровая луна.

Спутник нашей планеты подойдет к Земле на минимальное расстояние. А название "осетровая" связано с тем, что август считают лучшим месяцем для ловли рыбы.

Суперлуние точно будет впечатляющим зрелищем. Уже накануне соцсети заполонили фотографии с мистическим и непривычно большим ночным светилом.

И самое приятное - погода на этот раз точно не подведет москвичей. В момент, когда спутник появится над горизонтом, небо, как по заказу, очистится от облаков.

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Суперлуние
Суперлуние
Суперлуние
Суперлуние
Суперлуние
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