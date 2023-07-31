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Кремль: атаки БПЛА по Москве показывают суть киевского режима

13:30
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Предпринимаются все возможные меры защиты

Атака украинских беспилотников на Москву подтверждает сущность киевского режима.
В Минобороны раскрыли детали ночного происшествия с беспилотником

Об этом в понедельник, 31 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новые атаки на две башни "Москвы-Сити".

"Еще и еще раз подтверждается сущность киевского режима, действительно продолжаются террористические попытки нанесения террористических ударов", - сказал спикер Кремля (цитата по РИА Новости).

Ответ на вопросы о направлении атаки и типе БПЛА могут дать только профильные службы, не Кремль. Власти делают все, чтобы минимизировать подобные удары.

"Это относится к компетенции специальных служб, которые занимаются противовоздушной обороной и расследованием этого преступления", - подчеркнул Песков.

В ночь на воскресенье, 30 июля, Москву в очередной раз атаковали украинские беспилотники. Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) в воздухе над территорией Одинцовского района Московской области. Два подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), после чего они потеряли управление и потерпели крушение на территории "Москва-Сити". Пострадавших нет, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях.

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