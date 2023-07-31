Киевский режим должен пойти на территориальные уступки

Переговоры между Киевом и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине могут привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Напомним, что накануне анонимный источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что американские дипломаты готовы возобновить переговоры с украинскими коллегами о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

"Зеленский созрел к заключению мирного договора. Ему лишь необходимо оговорить "цену" этого договора", - заявил Матвийчук.

При этом военный аналитик подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта с Россией указывает на согласие киевского режима пойти на значительные территориальные уступки.

Он также добавил, что на данный момент речь идет лишь о предварительных условиях потенциального соглашения о мире. По его словам, участившиеся публикации в "либеральных" медиа стран Запада о перспективах возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом лишний раз подтверждают намерения США и ЕС "прощупать почву".

Ранее журналист из Великобритании Ричард Кемп заявил, что Украина может лишиться поддержки Запада из-за предстоящих выборов в США. По его словам, предвыборная гонка в Америке играет против режима Владимира Зеленского.

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