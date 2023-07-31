ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Зеленский готов к переговорам": российский полковник заявил о готовности Киева заключить мир

13:50
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Киевский режим должен пойти на территориальные уступки

Переговоры между Киевом и Вашингтоном о предоставлении гарантий безопасности Украине могут привести к мирному урегулированию конфликта. Об этом в интервью "Ленте.ру" заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Экс-разведчик ВС США Риттер: украинцев десятилетиями учили ненавидеть русских
Telegraph: Украина рискует лишиться поддержки Запада из-за приближающихся выборов в США

Напомним, что накануне анонимный источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского заявил, что американские дипломаты готовы возобновить переговоры с украинскими коллегами о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

"Зеленский созрел к заключению мирного договора. Ему лишь необходимо оговорить "цену" этого договора", - заявил Матвийчук.  

При этом военный аналитик подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта с Россией указывает на согласие киевского режима пойти на значительные территориальные уступки.

Он также добавил, что на данный момент речь идет лишь о предварительных условиях потенциального соглашения о мире. По его словам, участившиеся публикации в "либеральных" медиа стран Запада о перспективах возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом лишний раз подтверждают намерения США и ЕС "прощупать почву".

Ранее журналист из Великобритании Ричард Кемп заявил, что Украина может лишиться поддержки Запада из-за предстоящих выборов в США. По его словам, предвыборная гонка в Америке играет против режима Владимира Зеленского.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.