Министр провел совещание с руководством Вооруженных сил

На фоне неудачного так называемого контрнаступления киевский режим при поддержке западных спонсоров сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Об этом в понедельник, 31 июля, рассказал российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания с руководящим составом Вооруженных сил.

Глава Минобороны отметил, что, с учетом складывающейся обстановки, приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападений с воздуха и моря.

Он также заявил, что российской армией в разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим "данные теракты", сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя новую атаку беспилотными летательными аппаратами Москвы со стороны киевского режима, рассказал, что дополнительных поручений главы государства Владимира Путина в связи с этим не потребуется. Спикер Кремля подчеркнул, что силовые структуры в стране находятся в готовности, ведется напряженная круглосуточная работа по обеспечению безопасности регионов.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что попытка киевского режима нанести удар по Москве с помощью беспилотников является актом международного терроризма. По ее словам, режим Владимира Зеленского в очередной раз подтвердил статус террористического государства.

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