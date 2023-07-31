Бочкарев: На станции метро "Пыхтино" завершается монтаж панорамных окон с видом на реку Ликову

На станции гармонично сочетается естественное и искусственное освещение

Монтаж витражных конструкций, открывающих панорамный вид на реку Ликову перед будущими пассажирами станции "Пыхтино" участка продления Солнцевской линии метро, завершается. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"Установка окон на платформе станции метро, расположенной ниже уровня земли, кажется парадоксальным решением. Однако сложный рельеф местности позволил с южной стороны станции "Пыхтино", на уровне платформы, выполнить панорамное остекление, которое открывает вид на прилегающие к станции природные объекты, в частности, на долину реки Ликовы", – рассказал Бочкарёв.

Всего смонтировано 1372 кв. м наружных и 770 кв. м внутренних витражных конструкций. С внешней и внутренней сторон станции витражи отделены друг от друга монолитными колоннами, на которые опираются конструкции станционного комплекса. Пространство между витражами предназначено для обслуживания светопрозрачных конструкций окон. С платформы пассажиры увидят фактически большое окно в высоту потолка и в две трети длины стены, расположенной вдоль пути, ведущего в центр.

Как уточнил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, стеклопакеты отделены друг от друга тонкими алюминиевыми рамами, сейчас завершается их отделка декоративными рейками.

"На станции "Пыхтино" гармонично сочетается естественное и искусственное освещение. Поступающий через окна дневной свет будет освещать платформу и противоположную путевую стену, где разместятся графические изображения отечественных самолетов. "Помогать" солнцу будут световые конструкции потолка в виде самолетных турбин – еще один "авиационный" элемент оформления станции", – рассказал Кравцов.

Монтаж панелей с изображениями самолетов – от винтового Ту-2 до современного Ту-204 – уже выполнен на три четверти. Монтаж световых потолочных "турбин" также активно ведется: на металлические каркасы устанавливается световое оборудование, затем – декоративные алюминиевые панели".

Архитектурный облик "Пыхтино" посвящен авиационной тематике в связи с местом расположения станции – рядом находятся улицы Летчика Грицевца, Летчика Ульянина и Авиаконструктора Петлякова.

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