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Путин утвердил ставку НДФЛ для работающих из-за границы россиян

13:57
  • понедельник
  • 31 июля 2023

Ранее предлагалось существенно ее увеличить, но эти предложения были отклонены

Президент России Владимир Путин подписал закон о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15% для работающих из-за границы в российских компаниях граждан.
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Вне зависимости от налогового резидентства такой сотрудник должен уплачивать НДФЛ в размере 13% (или 15% при высоком доходе).

Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, она должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налог за сотрудника по ставке 13% или 15%.

Если иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские власти отказались от идеи поднять ставку НДФЛ до 30% для россиян, покинувших страну, но продолжающих из-за рубежа работать на отечественные компании.

Как пояснил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, предлагаемый подход "существенно упрощает механизм администрирования для всех", так как компаниям сложно проверять, является ли их дистанционный сотрудник резидентом России или нет.

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